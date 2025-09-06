Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πέταξαν εκτός τους διοργανωτές και «περιμένουν» την Ελλάδα

Η Λιθουανία επικράτησε 88-79 της Λετονίας για τη φάση των 16 του EuroBasket 2025 στη Ρίγα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πλέον, η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις περιμένει τον νικητή του αγώνα της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ο Άρνας Βελίτσκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς για τους νικητές καθώς μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Επιπλέον, ο Αζουόλας Τουμπέλις, που κάνει σπουδαίο EuroBasket, είχε ένα επιβλητικό double – double με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ. Τέλος, ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ήταν εξίσου κομβικός για τον Κουρτινάιτις, ο οποίος διαχειρίστηκε κάπως αυστηρά τα λεπτά του Γιόνας Βαλαντσιούνας (9 πόντοι σε 9′).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9 (3/7 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 6 λάθη), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βαλαντσιούνας 9 (4/5 δίποντα, 1/3 βολές), Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3 (3/4 βολές), Σιρβίντις 18 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/7 βολές, 7 ριμπάουντ)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (6/14 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 10/15 βολές, 19 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8 (4/5 δίποντα), Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 7 ασίστ), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6 (3/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Ζόρικς 3 (1)