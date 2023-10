Ο Ούγγρος διεθνής Βίλι Όρμπαν, αρχηγός και κεντρικός αμυντικός της Λειψίας ανανέωσε το συμβόλαιό του με το γερμανικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοίνωσε σήμερα η Λειψία στην ιστοσελίδα της.

Φτάνοντας από την Καϊζερσλάουτερν στη Λειψία το καλοκαίρι του 2015, ενώ ο σύλλογος έπαιζε ακόμα στη δεύτερη κατηγορία, ο Όρμπαν πρωτοστάτησε στην άνοδο στην Bundesliga του συλλόγου που ιδρύθηκε το 2009 και κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας το 2022 και το 2023.

Αρχηγός της Λειψίας για τρεις σεζόν από το 2017 έως το 2020, ο Ούγγρος ανέκτησε το περιβραχιόνιο τον Οκτώβριο του 2022, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του τερματοφύλακα Πέτερ Γκουλάτσι.

𝑂ℎ 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛, 𝑚𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛 ❤️🤍



Willi Orban has extended his contract with RBL until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ 🇭🇺🫶 pic.twitter.com/EX2wVVRDda