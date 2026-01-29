Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Λιόν – ΠΑΟΚ: Ανοίγει το σκορ ο Γιακουμάκης και το αφιερώνει στα «Αετόπουλα»

Δεν το πανηγύρισε ο Έλληνας επιθετικός

DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:27

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Λιόν με τον Γιακουμάκη να το αφιερώνει στους φιλάθλους του συλλόγου που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο έμπειρος επιθετικός πήρε την ασίστ από τον Ζίβκοβιτς και στο 20 λεπτό του αγώνα έκανε το 1-0, αφιερώνοντας αυτό το γκολ στα «Αετόπουλα» που έφυγαν τόσο απρόσμενα από τη ζωή.

