Λιόν – ΠΑΟΚ: Ανοίγει το σκορ ο Γιακουμάκης και το αφιερώνει στα «Αετόπουλα»

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Λιόν με τον Γιακουμάκη να το αφιερώνει στους φιλάθλους του συλλόγου που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Ο έμπειρος επιθετικός πήρε την ασίστ από τον Ζίβκοβιτς και στο 20 λεπτό του αγώνα έκανε το 1-0, αφιερώνοντας αυτό το γκολ στα «Αετόπουλα» που έφυγαν τόσο απρόσμενα από τη ζωή.