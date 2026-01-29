Λιόν – ΠΑΟΚ: Ανοίγει το σκορ ο Γιακουμάκης και το αφιερώνει στα «Αετόπουλα»
Δεν το πανηγύρισε ο Έλληνας επιθετικός
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Λιόν με τον Γιακουμάκη να το αφιερώνει στους φιλάθλους του συλλόγου που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.
Ο έμπειρος επιθετικός πήρε την ασίστ από τον Ζίβκοβιτς και στο 20 λεπτό του αγώνα έκανε το 1-0, αφιερώνοντας αυτό το γκολ στα «Αετόπουλα» που έφυγαν τόσο απρόσμενα από τη ζωή.
