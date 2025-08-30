Λετονία – Σερβία 80-84: Ασταμάτητος Γιόκιτς την οδηγεί – Μυθικό νταμπλ-νταμπλ από τον Σέρβο σταρ

Η Σερβία τα βρήκε… σκούρα απέναντι στους γηπεδούχους Λετονούς όμως ο Νίκολα Γιόκιτς και το τρομερό νταμπλ-νταμπλ την γλύτωσε από τα χειρότερα με τους χάλκινους Ολυμπιονίκες να κερδίζουν 84-80 στην Ρίγα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς τελείωσε το ματς με νέο double double, έχοντας 39 πόντους και 10 ριμπάουντ, για να οδηγήσει έτσι σχεδόν μόνος του, τους Σέρβους στην επικράτηση και την επόμενη φάση του EuroBasket.

Οι Λετονοί από την άλλη πλευρά, είχαν ξανά στα “ρηχά” τον Πορζίνγκις, με 14 πόντους και 0/4 τρίποντα, με αποτέλεσμα να χάσουν μεγάλη ευκαιρία για μία έκπληξη και να πέσουν στο 1-2 στον Α’ όμιλο του EuroBasket 2025.

Τα δεκάλεπτο: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84

Τα στατιστικά των παικτών

Λετονία (Μπάνκι): Μέγερις 3 (1), Πορζίνγκις 14 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντέιβις Μπέρτανς 16 (1/3 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Νταϊρίς Μπέρτανς, Σμιτς 10 (2/3 τρίποντα), Κάβαρς, Λόμαζ 13 (4/7 δίποντα, 4 ριμπαόυντ, 4 ασίστ), Γκραζούλις, Κούρουτς 10 (2/6 τρίποντα), Ζάγκαρς 9 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Ζόρικς 5 (1)

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιόβιτς 1, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς 5 (1/3 τρίποντα), Ντόμπριτς 6 (2/2 τρίποντα), Γιόκιτς (14/22 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα, 42 στην αξιολόγηση), Μίτσιτς, Γκούντουριτς 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Στέφαν Γιόβιτς 2 (7 ασίστ), Αβράμοβιτς 8 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ (2 ριμπάουντ)