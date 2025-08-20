Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Ηρακλή και άλλες εκπλήξεις στα πέναλτι

Ο Ηρακλής, με μία συγκλονιστική εμφάνιση στα πέναλτι, εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεπερνώντας τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Το ματς κανονικής διάρκειας έληξε ισόπαλο 1-1, με τους «κυανέρυθρους» να χάνουν τρία πέναλτι στην «ρώσικη ρουλέτα», επιτρέποντας στον Ηρακλή να προκριθεί με σκορ 3-2.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ελλάς Σύρου επικράτησε 1-0 του Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο», ενώ η Μαρκό έφυγε με το ίδιο σκορ από τα Χανιά, νικώντας την τοπική ομάδα. Η Καλλιθέα πέρασε με 1-0 από τη Χαλάστρα, κερδίζοντας τον Καμπανιακό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Δευτέρα 18/8:

Μακεδονικός – Λεβαδειακός: 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός: 1-2

Τρίτη 19/8:

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος: 0-4

Καλαμάτα – ΑΕΛ: 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά: 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Αιγάλεω – Παναργειακός: 1-1 (6-5 στα πέναλτι)

Καβάλα – Πανσερραϊκός: 1-1 (5-4 στα πέναλτι)

Τετάρτη 20/8:

Καμπανιακός – Athens Kallithea: 0-1

Πανιώνιος – Ηρακλής: 1-1 (2-3 στα πέναλτι)

Χανιά – Μαρκό: 0-1

Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης: 1-0

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

ΑΕΚ

Άρης

Αστέρας Ακτόρ

Ατρόμητος

ΟΦΗ

Λεβαδειακός

Παναιτωλικός

Βόλος

ΑΕΛ

Κηφισιά

Ηλιούπολη

Αιγάλεω

Καβάλα

Athens Kallithea

Μαρκό

Ελλάς Σύρου