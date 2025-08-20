Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Ηρακλή και άλλες εκπλήξεις στα πέναλτι
Με γκολ και συγκλονιστικές ανατροπές
Ο Ηρακλής, με μία συγκλονιστική εμφάνιση στα πέναλτι, εξασφάλισε την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεπερνώντας τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Το ματς κανονικής διάρκειας έληξε ισόπαλο 1-1, με τους «κυανέρυθρους» να χάνουν τρία πέναλτι στην «ρώσικη ρουλέτα», επιτρέποντας στον Ηρακλή να προκριθεί με σκορ 3-2.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ελλάς Σύρου επικράτησε 1-0 του Νέστο Χρυσούπολης στο «Ζηρίνειο», ενώ η Μαρκό έφυγε με το ίδιο σκορ από τα Χανιά, νικώντας την τοπική ομάδα. Η Καλλιθέα πέρασε με 1-0 από τη Χαλάστρα, κερδίζοντας τον Καμπανιακό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Δευτέρα 18/8:
Μακεδονικός – Λεβαδειακός: 1-2
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός: 1-2
Τρίτη 19/8:
ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος: 0-4
Καλαμάτα – ΑΕΛ: 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά: 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
Αιγάλεω – Παναργειακός: 1-1 (6-5 στα πέναλτι)
Καβάλα – Πανσερραϊκός: 1-1 (5-4 στα πέναλτι)
Τετάρτη 20/8:
Καμπανιακός – Athens Kallithea: 0-1
Πανιώνιος – Ηρακλής: 1-1 (2-3 στα πέναλτι)
Χανιά – Μαρκό: 0-1
Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης: 1-0
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Άρης
Αστέρας Ακτόρ
Ατρόμητος
ΟΦΗ
Λεβαδειακός
Παναιτωλικός
Βόλος
ΑΕΛ
Κηφισιά
Ηλιούπολη
Αιγάλεω
Καβάλα
Athens Kallithea
Μαρκό
Ελλάς Σύρου
