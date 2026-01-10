Κύπελλο Αγγλίας: Σάρωσε την Έξετερ με 10-1 η Σίτι – Πρώτο γκολ με τους Πολίτες για τον Σεμένιο

Σαρωτική ήταν η νίκη με 10-1 για τη Μάντσεστερ Σίτι επί της Έξετερ και η πρόκριση στην 4η φάση του κυπέλλου Αγγλίας. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα χρησιμοποίησε αρκετούς αναπληρωματικούς, αλλά δεν αυτό δεν εμπόδισε τους «πολίτες» να επικρατήσουν με το εντυπωσιακό αυτό σκορ στο «Ετιχαντ». Μεταξύ των σκόρερ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Σίτι, ο Αντουάν Σεμένιο.

Μεγάλη πρόκριση πέτυχε στα πέναλτι η Νιούκαστλ μετά από συναρπαστική μάχη με την Μπόρνμουθ, την προηγούμενη ομάδα του Σεμένιο, με 4-3 μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Οι «καρακάξες» άνοιξαν το σκορ με τον Μπαρνς (50′), ισοφάρισαν οι φιλοξενούμενοι με τον Σκοτ (59′) και μάλιστα δέκα λεπτά αργότερα έκαναν το 2-1 με τον Μπρουκς.

Η ομάδα του Εντι Χάου κατάφερε όμως να ισοφαρίσει με το πέναλτι του Γκόρντον στο 5ο λεπτό των καα θυστερήσεων και να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί ο Χάρβεϊ Μπαρνς με το δεύτερο γκολ του στο ματς έκανε την ανατροπή, κάνοντας το σκορ 3-2. Ολοι ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν την πρόκριση, αλλά η Μπόρνμουθ πάγωσε τις κερκίδες, αφού βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ταβερνίερ στο 122ο λεπτό! Το ματς οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Νιούκαστλ πήρε τελικά την πρόκριση με 4-3.

Νωρίτερα, η Μάκλσφιλντ FC επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί το κύπελλο Αγγλίας είναι η διοργάνωση των μεγάλων εκπλήξεων, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωσης!

Τα αποτελέσματα:



Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0



Πρέστον-Γουίγκαν 0-1



Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.



Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.



Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1



Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2



Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1



Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.



Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3



Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1



Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1



Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2



Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1



Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1



Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον Αναβολή



Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5



Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.



Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 10/01



Τότεναμ-Άστον Βίλα 10/01



Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 10/01



Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 10/01



Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 10/01



Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 10/01



Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01



Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01



Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01



Νόριτς-Γουόλσολ 11/01



Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01



Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01



Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01



Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01