Κώστας Τσιμίκας: «Είναι μια τραγωδία που θλίβει τους πάντες, να δώσει ο Θεός δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Κώστας Τσιμίκας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ρόμα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (29/1, 22:00) αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όντας συντετριμμένος απ’ την τραγωδία που συνέβη την Τρίτη (28/1) στη Ρουμανία με το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 7 φίλους του ΠΑΟΚ.

«Δεν έχω λόγια για αυτό που συνέβη χθες. Είναι μια τραγωδία που θλίβει τους πάντες, όχι μόνο την Ελλάδα. Θέλω να προσευχηθώ να δώσει ο Θεός στις οικογένειες των θυμάτων την απαραίτητη δύναμη και οι τραυματίες να μπορέσουν να θεραπευτούν και να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό.

Παρόλο που δεν ζω πλέον στην Ελλάδα, παρακολούθησα ζωντανά ό,τι συνέβη και διάβασα ειδήσεις. Είναι κάτι που επηρεάζει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου και εμού προσωπικά. Είμαι πραγματικά άφωνος και ελπίζω οι οικογένειες των θυμάτων να βρουν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή» σχολίασε ο διεθνής αριστερός μπακ της Ρόμα.

Στις υπόλοιπες τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου μίλησε:

Για τη δική του κατάσταση:

«Προσπαθώ πάντα να κάνω το καλύτερο δυνατό και να τα δίνω όλα. Κάθε φορά που ο προπονητής μου δίνει μια ευκαιρία, προσπαθώ να την εκμεταλλευτώ. Στόχος μου είναι να εξελιχθώ ως παίκτης και να προχωρήσω: Πιστεύω ότι μπορώ να δώσω πολύ περισσότερα και αυτός παραμένει ο στόχος μου σήμερα».

Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει το δυνατό, παθιασμένο κοινό εδώ στην Ελλάδα; Μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό μια επιπλέον ώθηση;

«Οι οπαδοί στην Ελλάδα είναι πολύ δυνατοί και βοηθούν πολύ τους παίκτες. Αλλά εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας. Θέλουμε απόλυτα να κερδίσουμε αύριο για να εξασφαλίσουμε μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και αυτός είναι ο μόνος μας στόχος».

Υπήρξαν συζητήσεις κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου για μια πιθανή επιστροφή στη Λίβερπουλ. Το έχετε σκεφτεί; Ήταν μια πραγματική πιθανότητα και τώρα είστε χαρούμενος που μένετε στη Ρόμα;

«Αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Θέλω να είμαι μέρος της ομάδας και να βελτιωθώ ως παίκτης. Έχουμε ακούσει πολλές και πολλές πληροφορίες, αλλά είναι καλύτερο να μην ακούω και πάντα να προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό όταν μου δίνεται η ευκαιρία. Είναι πολύ σημαντικό για μένα: αυτός είναι ο μόνος μου στόχος. Είμαι εδώ και θέλω πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ:

Για την επιστροφή στην Ελλάδα και τον ενθουσιασμό του να παίζεις εναντίον μιας ελληνικής ομάδας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έπαιξα εναντίον ελληνικής ομάδας και είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στη χώρα μου. Θα επικοινωνήσω επίσης με μερικούς από τους παίκτες της Εθνικής ομάδας. Μετά από τόσα χρόνια, έχω την ευκαιρία να επιστρέψω ξανά εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».