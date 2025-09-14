Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» – Η ανάρτηση που συγκίνησε

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επανήλθε στις μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket. Ήταν το πρώτο μετάλλιο για την ομάδα μετά από 16 χρόνια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ηγείται και τους Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο να συμπληρώνουν το ρόστερ.

Σε μία συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ.

«Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» έγραψε στο instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη λεζάντα με δύο φωτογραφίες. Μια από το παρελθόν και μια τωρινή.

Παρέα με τα αδέρφια του, σε ένα καναπέ στα Σεπόλια και μια από τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Ρήγα της Λετονίας, με τα μετάλλια του Eurobasket.