Κόπα Άφρικα: Έκανε το «3Χ3» η Αλγερία στον 5ο όμιλο, στη δεύτερη θέση η Μπουρκίνα Φάσο

Η Αλγερία έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τη Νιγηρία που έκλεισε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Κόπα Άφρικα με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρωτιά στον 5ο όμιλο, νίκησε εύκολα και την ουραγό Ισημερινή Γουινέα με 3-1 και ετοιμάζεται πλέον για τον αγώνα της με το Κονγκό στη φάση των «16» (6/1, 18:00).

Οι Αλγερινοί «καθάρισαν» το τρίποντο απ’ το πρώτο ημίχρονο όταν προηγήθηκαν με 3-0 χάρις στα γκολ των Μπελαΐντ (19′), Σαϊμπί (25′) και Μαζά (32′). Η Ισημερινή Γουινέα μείωσε στο 50′ με τον Ενσουέ.

Την ίδια ώρα η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε με 2-0 το Σουδάν χάρις στο γκολ των Τραορέ (16′) και Κουασί (85′), κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον 5ο όμιλο και περιμένει να δει ποια ομάδα θα βγει πρώτη στον 6ο όμιλο, καθώς θα είναι ο αντίπαλός της στους «16». Το δε Σουδάν, που τερμάτισε στην τρίτη θέση στο γκρουπ θα παίξει με τη Σενεγάλη στη φάση των «16» (3/1, 18:00).