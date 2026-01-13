«Κόκκινο φως» στην οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις
«Κόκκινο φως» άναψε η ΕΛΑΣ στην οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό το απόγευμα της Τετάρτης 14/1 για το Κύπελλο Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της όπως τονίζεται και στην επίσημη ανακοίνωση.
Αναλυτικά:
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη (14-01-2026) και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις