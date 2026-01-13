«Κόκκινο φως» στην οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

«Κόκκινο φως» άναψε η ΕΛΑΣ στην οργανωμένη μετακίνηση των φίλων της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό το απόγευμα της Τετάρτης 14/1 για το Κύπελλο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της όπως τονίζεται και στην επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη (14-01-2026) και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.