Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Έβγαλε την «υποχρέωση» πριν τον Ολυμπιακό και πάτησε κορυφή

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 της Κηφισιάς σε εξ αναβολής αγώνα για την Super League το βράδυ της Τετάρτης 4/3.

Κάπως έτσι η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, έφτασε τους 53 βαθμούς όσους έχουν και οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πατάει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματισμός του Γιώργου Γιακουμάκη έφερε στο ματς τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να μετατρέπει σε γκολ τις δύο παραβάσεις εντός περιοχής – αμφότερες από τον Άλεξ Πέτκοφ (32’, 72’) – που καταλόγισε ο Βασίλης Φωτιάς. Ενδιάμεσα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Ρουκουνάκη (60’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, για να πάρει διαστάσεις θριάμβου η νίκη των φιλοξενούμενων με τα γκολ των Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα (88’) και Γιάννη Κωνσταντέλια (90’+2’).

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (77’ Λαρουσί), Εμπό (87’ Μούσιολικ), Αμανί (60’ Πόμπο), Μπένι (77’ Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης (60’ Μίγιτς), Ζέρσον Σόουζα.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (61’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (61’ Ιβανούσετς), Γιακουμάκης (23’ Γερεμέγεφ).