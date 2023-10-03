Καστρίτης: “Δε φοβόμαστε κανέναν, με δίψα περιμένουμε την Γκραν Κανάρια”

Με μοναδικό ερωτηματικό τη συμμετοχή στην αποστολή του Νίκου Περσίδη ετοιμάζεται να υποδεχτεί αύριο, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Eurocup – και συνάμα πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν – την Γκραν Κανάρια, ο Άρης (20:00, Novasports). Ο 28χρονος σμολ φόργουορντ ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα και δεν είναι βέβαιη η δυνατότητα παρουσίας του στα πλάνα του Γιάννη Καστρίτη για το ματς.

Για τη μάχη με την ισπανική ομάδα, κάτοχο του τροπαίου της διοργάνωσης την περασμένη περίοδο, εκφράστηκε σήμερα, σε εκπροσώπους του Τύπου, στο Αλεξάνδρειο, ο προπονητής των “κιτρινόμαυρων”.

“Καλούμαστε αύριο να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, η οποία σταθερά τα τελευταία χρόνια έχει υψηλού επιπέδου παρουσίες σε όποιες διοργανώσεις συμμετείχε. Το ξεκίνημα που έχει στην Ισπανία (1 νίκη, 2 ήττες), δε λέει για μας πολλά, με την έννοια ότι αντιμετώπισε, εκτός έδρας, ομάδες υψηλού επιπέδου, όπως είναι η Τζιρόνα και η Μπανταλόνα. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι. Με μεγάλη δίψα, ένταση και ενέργεια να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό, έτσι όπως ακριβώς θέλουμε να κάνουμε πάντα, ανεξαρτήτου αντιπάλου”, ανέφερε, αρχικά, ο Γιάννης Καστρίτης.

Πρόσθεσε τονίζοντας: “Η ποιότητα και αξία της Γκραν Κανάρια είναι δεδομένη. Εμείς, με βάσει και τα προβλήματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα, αυτό που θέλουμε και πρέπει να κάνουμε, είναι να είμαστε καλά. Προφανώς, δεν είμαστε στο βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε, αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι. Θα παίξει σημαντικό ρόλο ο έλεγχος του ρυθμού αύριο, αντιμετωπίζουμε μια ισπανική ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλουμε να οδηγήσουμε το παιχνίδι σε όσο το δυνατόν physical μορφή και να δείξουμε πόσο πολύ ‘διψάμε’ για την πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς”.

Για τους στόχους του Άρη στο Eurocup εξήγησε: “Συμμετέχουμε σε μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση. Ανταγωνιζόμαστε ομάδες με μεγαλύτερη εμπειρία και κατά πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από εμάς. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δε φοβόμαστε κανέναν, θα μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Το πρώτο ζητούμενο είναι να βγαίνουμε από το παρκέ έχοντας δώσει το 100% και ο κόσμος μας να είναι υπερήφανος για την προσπάθειά μας”.

Σε σχόλιο που του ζητήθηκε για την ανάληψη της τεχνικής καθοδήγησης της εθνικής Ανδρών από τον Βασίλη Σπανούλη, απάντησε: “Ταυτιζόμαστε όλοι με οποιαδήποτε ενέργεια έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Είμαστε διπλά σε κάθε προσπάθεια, η εθνική είναι όλων μας. Μας έχει δώσει μεγάλες χαρές. Στέλνουμε τη θετική ενέργεια μας στον κόουτς, Βασίλη Σπανούλη και τις ευχές μας για επιτυχία. Οι διεθνείς, όταν θα έρθει η ώρα να βρίσκονται με την εθνική, να έχουν υγεία. Θα δηλώσω με σιγουριά πως όλα θα είναι σούπερ”.

Για το ανοικτό μεταγραφικό μέτωπο του Άρη επισήμανε: “Κοιτάζουμε συνεχώς την αγορά, δεν είναι εύκολο να βρεις ψηλό. Κάνουμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ενίσχυση της ομάδας. Δε θα φέρουμε παίκτη, απλά για να πούμε ότι αποκτήσαμε κάποιον”.

“Περιμένουμε με ανυπομονησία το αυριανό παιχνίδι. Μπορεί να είναι το πρώτο της χρονιάς, αλλά έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά για να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Εχω ενημέρωση για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της ομάδας, έχω δει και βίντεο, οπότε περιμένω με αγωνία να μπω στο γήπεδο και να βιώσω αυτήν την ατμόσφαιρα. Προσωπικά, θέλω να κάνω το παιχνίδι μου, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει”, δήλωσε, με τη σειρά του, ο Καναδός γκαρντ του Άρη, Μάρκους Καρ.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, από την πλευρά του, τόνισε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι που αρχίζει η σεζόν και μάλιστα με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε προετοιμασμένοι Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να κερδίσουμε. Η Γκραν Κανάρια διαθέτει έμπειρους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνοι, αν τους αφήσεις να τρέξουν στο γήπεδο. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας για να φτάσουμε στην νίκη. Ο αντίπαλος έχει τρία επίσημα παιχνίδια στα… πόδια του, λογικά είναι σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας, αλλά όλα αυτά είναι στα… χαρτιά. Στο γήπεδο θα φανεί ποια ομάδα είναι πιο έτοιμη”.

Είπε, ακόμη, ο διεθνής γκαρντ για τους στόχους του Άρη στη νέα περίοδο: “Θα φανούν, ουσιαστικά, μέσα στο γήπεδο. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις δηλώσεις, χρειάζεται να παίζουμε δυνατά. Θα ξεκινήσουμε από αύριο απέναντι σε μία εξαιρετική ομάδα. Όλα θα ξεκινάνε από την άμυνα, αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή μας.

Θέλουμε να κάνουμε την προσπάθεια μας όλοι μαζί, να έχουμε μία καλή χρονιά”.

Ερωτηθείς τον Βασίλη Σπανούλη, ως προπονητή, πλέον, της εθνικής Ανδρών, απάντησε: “Καλή επιτυχία του εύχομαι. Να κρατηθεί το κλίμα που υπήρχε στην ομάδα τα τελευταία χρόνια, να μην υπάρχουν απουσίες και η εθνική να διεκδικεί επιτυχίες με τον καλύτερο τρόπο”.

