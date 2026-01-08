Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Έκανε το 2/2 και πήρε ιστορική πρόκριση

Η Καρδίτσα επικράτησε 84-75 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου θα βρεθεί στον 10ο όμιλο όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον ελληνικό «εμφύλιο», την Άλμπα Βερολίνου και μία εκ των Σολέ ή Τόφας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Νίκος Δίπλαρος (14π 7ασ) και Νόα Χόρχλερ (15π 9ρ), ενώ για την Σπαρτάκ ξεχώρισαν οι Σέβον Τόμσον (14π 13ρ) και Ντανίλο Νίκολιτς (15π. 6ασ.).