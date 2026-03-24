Καλαμάτα – Ηρακλής: Στο ΟΑΚΑ ο τελικός του Super Cup

Καλαμάτα και Ηρακλής θα λύσουν τις διαφορές τους στο ΟΑΚΑ με σκοπό την «στέψη» του υπεροπρωταθλητή της Superleague 2.

Και οι δύο ομάδες εξασφάλισαν την άνοδό τους στην μεγάλη κατηγορία σε Νότιο (Καλαμάτα) και Βόρειο (Ηρακλής) όμιλο, και ο τελικός αυτός στο Μαρούσι θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της δεύτερης κατηγορίας.

«Ο αγώναs SUPER CUP 2025-26 KAΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:30 στο Ο.Α.Κ.Α. Η ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ είναι τυπικά γηπεδούχος μετά από κλήρωση που διεξήχθη στα γραφεία της διοργανώτριας», αναφέρει η ανακοίνωση.