Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός

Σε κατάπαυση του πυρός που τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή 19/6 φαίνεται να συμφώνησαν το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον αυτό μετέφερε στο στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

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«Καταλαβαίνουμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται τώρα σε κατάπαυση του πυρός».

Μια ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι η εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα παραμείνουν στην ουδέτερη ζώνη του νότιου Λιβάνου, απειλώντας παράλληλα να απαντήσουν εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί.

Αούν: Oι ισραηλινές επιδρομές βλάπτουν τις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν καταδικάζει τις τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα του, λέγοντας ότι «οι δολοφονίες και η καταστροφή αποτελούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

«Στοχεύει ουσιαστικά όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου», αναφέρει ανακοίνωση της προεδρίας, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στα νότια και ανατολικά που φέρεται να σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

Η δήλωση δεν αναφέρει τις αδιάκοπες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ που εξαπολύονται από λιβανέζικο έδαφος.