ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 12 εκατομμυρίων ευρώ

Πετυχημένη ήταν η γενική συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού έγινε αποδεκτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας κατά 12 εκ. ευρώ.

Η επόμενη μέρα για την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ επί Αριστοτέλη Μυστακίδη δηλώνει παρών, αφού μετά την πρόσληψη του πολύπειρου Αντρέα Τρινκιέρι στον πάγκο της ομάδας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της ομάδας.

Ο προϋπολογισμός της ομάδας έχει ανέβει μετά από αυτήν την κίνηση, ενώ οι προθέσεις του μεγαλομέτοχου της ΚΑΕ γίνονται ολοένα και πιο γνωστές. Από τα μέσα της χρονιάς που ανέλαβε την ομάδα έδειξε και με το παραπάνω το ενδιαφερον του και πλέον τ αλόγια του γίνονατι πράξης για μια νέα εποχή του ΠΑΟΚ.