ΚΑΕ Ολυμπιακός: Πώς ευχήθηκε για τα 101 χρόνια ιστορίας του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα 10 Μαρτίου τα 101 χρόνια ιστορίας του, με την ομάδα καλαθοσφαίρισης να εύχεται με την σειρά της τα χρόνια πολλά.

«101 χρόνια Θρύλος!101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους!Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας!», ανέβασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.

Ο τομέας «μπάσκετ» για τον Ολυμπιακό έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη, με 3 EuroLeague, 1 Διηπειρωτικό, 15 Πρωταθλήματα, 12 Κύπελλα και συνολικά πάνω από 35 επίσημους τίτλους. Οι συνεχείς παρουσίες σε Final Four, οι ιστορικές ευρωπαϊκές πορείες και οι παίκτες–θρύλοι που φόρεσαν τη φανέλα του έχουν, καθιερώσει τον Ολυμπιακό στο «βάθρο» της Ευρώπης.