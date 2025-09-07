«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Με όργια Ντόντσιτς προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025

Ασταμάτητος ο άσος των Λέικερς

Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Με όργια Ντόντσιτς προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025
FIBA Basketball
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:36

Με τον Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη ένα παιχνίδι να είναι ασταμάτητος η Σλοβενία επικράτησε 84-77 της Ιταλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 όπου και θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν απολαυστικός για ακόμη ένα παιχνίδι και σταμάτησε στους 42 πόντους έχοντας 11/19 σουτ και 15/16, ενώ είχε και 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

