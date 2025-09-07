Ιταλία – Σλοβενία 77-84: Με όργια Ντόντσιτς προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025
Ασταμάτητος ο άσος των Λέικερς
Με τον Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη ένα παιχνίδι να είναι ασταμάτητος η Σλοβενία επικράτησε 84-77 της Ιταλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 όπου και θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν απολαυστικός για ακόμη ένα παιχνίδι και σταμάτησε στους 42 πόντους έχοντας 11/19 σουτ και 15/16, ενώ είχε και 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Imagine waking up knowing you'll have to guard Luka Doncic.
Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
