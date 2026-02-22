ΗΠΑ: Εντοπίστηκε νεκρός σε γκαράζ ο παίκτης του NFL Ροντέιλ Μουρ

Θλίψη σκόρπισε στις ΗΠΑ η είδηση θανάτου του 25χρονου παίκτη του NFL, Ροντέιλ Μουρ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε γκαράζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, ο νεαρός wide receiver, αυτοπυροβολήθηκε με την έρευνα για την διαλεύκανση της υπόθεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μουρ ήταν γεννημένος στις 9 Ιουνίου του 2000 στην Ιντιάνα και ξεκίνησε την καριέρα του το 2021 στους Αριζόνα Κάρντιναλς και έμεινε εκεί έως το 2023. Το 2024 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ατλάντα Φάλκονς και το 2025 με τους Μινεσότα Βάικινγκς.

Είχε φοιτήσει στο Πέρντιου από το 2018 έως το 2020, ενώ το 2021 έγινε draft στο δεύτερο γύρο και συγκεκριμένα ήταν το 49ο pick.