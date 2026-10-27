Ορεστιάδα: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα μετά από εκτροπή οχήματος

Παροχή βοήθειας σε 3 ημεδαπούς συνέπεια εκτροπής του οχημάτος τους στην περιοχή Πεντάλοφος Ορεστιάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 09:30.

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Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με 3 οχήματα απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων .

Οι πυροσβέστες τους απεγκλώβισαν με χρήση διασωστικής σειράς και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 27 Οκτωβρίου 2026.