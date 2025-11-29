Η Μίλαν με τον Λεάο λύγισε τη Λάτσιο και σκαρφάλωσε στη κορυφή – Τα αποτελέσματα της Serie A

Ακάθεκτη την πορεία της στη Serie A συνέχισε η Μιλάν, που μία αγωνιστική μετά τη νίκη απέναντι στην Ίντερ λύγισε και την Λάτσιο με 0-1 και σκαρφάλωσε στη κορυφή της βαθμολογίας.

Το γκολ του Λεάο στο 51′ ήταν αυτό που έδωσε το “τρίποντο” στην Μίλαν, που την ανέβασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Serie A. οι “ροσονέρι” αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο +1 από τη δεύτερη Ρόμα, με τους “τζιαλορόσι” να υποδέχονται την Κυριακή (30/11) τη Νάπολι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Στράχινια Πάβλοβιτς μέσα στην περιοχή. Ο ρέφερι αρχικά έδωσε κόρνερ, όμως κλήθηκε από τον VAR να εξετάσει τη φάση, καταλήγοντας τελικά πως είχε γίνει επιθετικό φάουλ.

Έτσι η Μίλαν κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie Α:

Κόμο-Σασουόλο 2-0

Τζένοα-Βερόνα 2-1

Πάρμα-Ουντινέζε 0-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιουβέντους-Κάλιαρι 2-1

Μίλαν-Λάτσιο 1-0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέτσε-Τορίνο 30/11

Πίζα-Ίντερ 30/11

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αταλάντα-Φιορεντίνα 30/11

Ρόμα-Νάπολι 30/11

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπολόνια-Κρεμονέζε 01/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Μίλαν 28 -13αγ.

Ρόμα 27

Νάπολι 25

Ίντερ 24

Μπολόνια 24

Κόμο 24 -13αγ.

Γιουβέντους 23 -13αγ.

Λάτσιο 18 -13αγ.

Ουντινέζε 18 -13αγ.

Σασουόλο 17 -13αγ.

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11 -13αγ.

Τζένοα 11 -13αγ.

Πάρμα 11 -13αγ.

Πίζα 10

Λέτσε 10

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6 -13αγ.