Λούκα Μόντριτς: Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μίλαν
Έχει πατήσει τα 40 ο Κροάτης μέσος
Ο Λούκα Μόντριτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κρεμάσει τα παπούτσια και ετοιμάζεται να παίξει για ακόμη ένα χρόνο στην Μίλαν.
Σύμφωνα με τη Gazzeta dello Sport, η συμφωνία είναι ένα βήμα πριν ολοκληρωθεί, χωρίς να υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα να χαλάσει κάτι, με τη Μίλαν να εξασφαλίζει την παρουσία του Μόντριτς στο Σαν Σίρο και τη σεζόν 2026-27.
Ο Κροάτης αποτελεί βασικό γρανάζι για την ομάδα του Μιλάνου παρά το γεγονός ότι οδεύει στο 41ο έτος της ζωής του.
