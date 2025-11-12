Λούκα Μόντριτς: Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μίλαν

Ο Λούκα Μόντριτς δεν φαίνεται διατεθειμένος να κρεμάσει τα παπούτσια και ετοιμάζεται να παίξει για ακόμη ένα χρόνο στην Μίλαν.

Σύμφωνα με τη Gazzeta dello Sport, η συμφωνία είναι ένα βήμα πριν ολοκληρωθεί, χωρίς να υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα να χαλάσει κάτι, με τη Μίλαν να εξασφαλίζει την παρουσία του Μόντριτς στο Σαν Σίρο και τη σεζόν 2026-27.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κροάτης αποτελεί βασικό γρανάζι για την ομάδα του Μιλάνου παρά το γεγονός ότι οδεύει στο 41ο έτος της ζωής του.