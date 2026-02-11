Η απάντηση της πρώην συντρόφου του Ολυμπιονίκη στη δημόσια συγγνώμη του για την απιστία – “Είναι δύσκολο να συγχωρήσω”

Την απάντησή της μετά την εξομολόγηση του Νορβηγού αθλητή του δίαθλου Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες για την απιστία του έδωσε η πρώην σύντροφός του, λέγοντας ότι «είναι δύσκολο να συγχωρέσει» αυτό που συνέβη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νορβηγός αθλητής, λίγη ώρα αφότου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των 20 χιλιομέτρων ατομικής εκκίνησης την Τρίτη, προχώρησε σε εξομολόγηση, χαρακτηρίζοντας το προηγούμενο διάστημα ως «την πιο δύσκολη εβδομάδα της ζωής μου». Όπως είπε: «Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Τον πιο όμορφο και καλό άνθρωπο στον κόσμο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα, και της το είπα πριν από μία εβδομάδα. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου».

Η γυναίκα, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, απέστειλε δήλωση στη νορβηγική εφημερίδα VG, επισημαίνοντας: «Είναι δύσκολο να συγχωρήσω, ακόμη και μετά από μια τόσο δημόσια δήλωση αγάπης μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ζήτησα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και είναι δύσκολο να βρίσκομαι σε αυτήν. Έχουμε επικοινωνήσει και γνωρίζει τα συναισθήματά μου για όλο αυτό».

Η πρώην σύντροφός του ευχαρίστησε «την οικογένειά μου και τους φίλους μου που με αγκάλιασαν και με στήριξαν σε αυτή τη δοκιμασία – καθώς και όλους όσοι με σκέφτηκαν και έδειξαν κατανόηση, χωρίς να γνωρίζουν ποια είμαι».

Ο Λέγκρεϊντ συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές του δίαθλου διεθνώς, έχοντας κατακτήσει, μεταξύ άλλων, χρυσό μετάλλιο στη σκυταλοδρομία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου πριν από τέσσερα χρόνια, ενώ στο ενεργητικό του μετρά συνολικά 14 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ωστόσο, η δημόσια συγγνώμη του αυτή την εβδομάδα επισκίασε τις αγωνιστικές του επιτυχίες.

Ο Λέγκρεϊντ δέχθηκε επικρίσεις για τον χρόνο που επέλεξε να προβεί στη συγκεκριμένη εξομολόγηση και, αργά το βράδυ της Τρίτης, επανήλθε με νέα δήλωση: «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που αποκάλυψα αυτή την προσωπική ιστορία σε μια χαρούμενη ημέρα για το νορβηγικό δίαθλο. Δεν είμαι ο εαυτός μου και δεν σκέφτομαι καθαρά.

Η συγγνώμη απευθύνεται στον Γιόχαν-Όλαβ, που άξιζε όλη την προσοχή μετά το χρυσό του μετάλλιο. Και απευθύνεται και στην πρώην σύντροφό μου, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας χωρίς να το επιθυμεί ελπίζω να είναι καλά. Δεν μπορώ να αναιρέσω ό,τι έγινε, αλλά θέλω να το αφήσω πίσω μου και να επικεντρωθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν θα κάνω άλλες δηλώσεις για το θέμα».