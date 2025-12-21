Η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην κορυφή – Κορυφαίος ο Γιόβιτς, ακυρώθηκαν τρία γκολ της Ένωσης

Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League θα βρει την ΑΕΚ η νέα χρονιά μετά την νίκη με 2-1 επί του ΟΦΗ, έπειτα από ανατροπή (η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες), στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με τον Σαλσέδο στο 2′, αλλά η Ένωση γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με Λιούμπιτσιτς και Γιόβιτς στο δεύτερο μέρος, με τον Σέρβο επιθετικό να χάνει πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακυρώθηκαν τρία γκολ των κιτρινόμαυρων, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Σενγκέλια.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζ. Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.