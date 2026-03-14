Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι: Εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Ντοναρούμα και σκόραρε ο Μαυροπάνος (Βίντεο)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος σκόραρε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γουέστ Χαμ με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League το βράδυ του Σαββάτου 14/3.

Ο Έλληνας αμυντικός εκμεταλλεύτηκε στο 35ο λεπτό του αγώνα την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα και έκανε το 1-1 (είχε προηγηθεί το γκολ του Σίλβα στο 31ο λεπτό).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το γκολ