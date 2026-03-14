Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι: Εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του Ντοναρούμα και σκόραρε ο Μαυροπάνος (Βίντεο)
Εξαιρετική κεφαλιά από τον Έλληνα αμυντικο
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος σκόραρε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γουέστ Χαμ με την Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League το βράδυ του Σαββάτου 14/3.
Ο Έλληνας αμυντικός εκμεταλλεύτηκε στο 35ο λεπτό του αγώνα την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα και έκανε το 1-1 (είχε προηγηθεί το γκολ του Σίλβα στο 31ο λεπτό).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δείτε το γκολ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ