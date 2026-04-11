Άρσεναλ – Μπόρνμπουθ 1-2: Ήττα σοκ για τους “κανονιέρηδες”, συνεχίζεται η μάχη για τον τίτλο στην Premier League

Αυτό που γίνεται κι εφέτος με την Άρσεναλ φτάνει στα όρια του… αδιανόητου. Πριν από λίγο καιρό οι «κανονιέρηδες» βρίσκονταν μέσα στο παιχνίδι διεκδίκησης τεσσάρων τίτλων, ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ηττήθηκαν στον τελικό του League Cup από τη Σίτι, αποκλείστηκαν στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον και τους έμειναν… δύο. Πρωτάθλημα και Champions League.

Στο δεύτερο βρίσκεται κοντά στην τετράδα μετά το «διπλό» στην Πορτογαλία επί της Σπόρτινγκ με 1-0, στον πρώτο προημιτελικό, ενώ στη διοργάνωση που φαινόταν ότι θα έκανε περίπατο, στην Premier League, εδώ κι ένα μήνα λες κι έχει βαλθεί να χαρίσει τον τίτλο, που θα ήταν ο πρώτος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια!

Οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν ήττα σοκ σήμερα στην έδρα τους από την Μπόρνμουθ (1-2), έμειναν στους 70 βαθμούς, εννέα περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι, που, όμως, έχει δύο ματς λιγότερα. Το πρώτο, μάλιστα, θα το δώσει ανήμερα του Πάσχα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στην Τσέλσι. Οι «πολίτες»… από το πουθενά θα έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν στο -3 την Αρσεναλ, έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν κι ενώ θα υποδεχθούν την πρωτοπόρο στο «Ετιχαντ» την προσεχή Κυριακή (19/4), όπου δεν αποκλείεται να παιχτεί ο τίτλος!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42΄,83΄ Μαυροπάνος, 66΄,68΄ Καστεγιάνος)



Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35′ πέν. Γιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 11/4

Μπέρνλι-Μπράιτον 11/4

Λίβερπουλ-Φούλαμ 11/4

Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ 12/4

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 12/4

Σάντερλαντ-Τότεναμ 12/4

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 12/4

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 13/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -32αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 54

Λίβερπουλ 49

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 46

Έβερτον 46

Μπόρνμουθ 45 -32αγ.

Φούλαμ 44

Μπράιτον 43

Σάντερλαντ 43

Νιούκαστλ 42

Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.

Λιντς 33

Νότιγχαμ Φόρεστ 32

Γουέστ Χαμ 32 -32αγ.

Τότεναμ 30

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17 -32αγ.