Κόρη 89χρονου πιστολέρο: “Ήταν πάντα οξύθυμος, μου φώναζε και μου τραβούσε τα μαλλιά”

Για την κακή σχέση που έχει με τον 89χρονο, που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο Αθηνών τραυματίζοντας πέντε άτομα, μίλησε η κόρη του.

Ο 89χρονος, που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογείται για τις δύο επιθέσεις και στη συνέχεια αναμένεται να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

“Κατηγόρησα τον πατέρα μου, που στην ουσία δεν ήταν πατέρας μου. Το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει στη ζωή. Αυτή τη στιγμή κατηγορούμαι εγώ ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν σταμάτησα κάτι, που στην ουσία όποιος πήγαινε αντίθετα σε αυτά που πίστευε αυτός ήταν αυτομάτως και εχθρός του και τον έκανε πέρα. Γύρισε και μου είπε στείλε την κόρη σου στην Ελλάδα ή έλα εσύ, να μείνετε μαζί μου να σας τα γράψω όλα και λέω εγώ προσωπικά δεν θέλω απολύτως τίποτα και το παιδί μου λεω, δεν είναι για ξεπούλημα. Και του λέω εγώ Ελλάδα δεν έρχομαι. Δεν κάνω μαζί σου” ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινο” στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την ίδια, “τον πατέρα μου τον έβλεπα κάθε καλοκαίρι. Δεν ήταν αυτό να δεις τον πατέρα σου με λαχτάρα, να πεις ο μπαμπάς μου. Δηλαδή πάντα ήταν οξύθυμος, μου φώναζε ή θα μου τραβούσε τα μαλλιά όπως το έκανε και στην κόρη μου αργότερα και σε λεωφορείο κιόλας. Όταν με έφερε εδώ πέρα ο πατέρας μου και με πήρε κάποια στιγμή η μητέρα μου, ήταν χωρισμένοι και η μητέρα μου ξαναπαντρεμένη και με πήρε η μητέρα μου για κάποιο Σαββατοκύριακο, πήγε και της έκανε μήνυση μετά, ότι με απήγαγε και την έτρεχε δικαστικώς. Ήταν απαιτητικός, δηλαδή απαιτούσε πράγματα τα οποία δεν είχε κερδίσει. Απαιτούσε σεβασμό, απαιτούσε αγάπη και εγώ του το έλεγα συνέχεια ότι δεν μπορείς να τα απαιτείς αυτά τα πράγματα“.

Όσον αφορά στον χαρακτήρα του πατέρα της δήλωσε: “Εδώ δούλευε σε πολλά εργοστάσια με βίδες. Ήταν πολύ έξυπνος. Εγώ πιστεύω ότι πάσχει από κάποια ψυχική νόσο. Όσο οξύθυμος και να είναι ένας άνθρωπος δεν κάθεται να λέει τέτοια πράγματα. Για δαίμονες, ότι τον δένουν, τον χτυπάνε το βράδυ ότι δεν τον αφήνουν και δεν μπορεί να κουνηθεί. Μου το ανέφερε χρόνια αυτό. Κάθε φορά που υπήρχε μια συζήτηση το έλεγε ‘εγώ έχω πάει στο δικαστήριο αυτό και τους στέλνω γράμματα. Θα πάρω καραμπίνα και θα πάω να τους σκοτώσω‘. Τώρα όταν ακούς αυτό δέκα, δώδεκα, δεκαπέντε χρόνια και έλεγα σκυλί που γαβγίζει δεν δαγκώνει. Τώρα που είδα κάποιο βίντεο τον λυπήθηκα”.

Το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του 89χρονου

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος κα διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Προμελετημένες οι επιθέσεις – Είχε κάνει αυτοψία στα δικαστήρια

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις αρχές, δεν ενήργησε εν βρασμώ, αλλά με σχεδιασμό και μεθοδικότητα, ακόμη και ως προς τον χρόνο της επίθεσης. Φέρεται να είχε προμηθευτεί τα όπλα από Ρομά στη Μεσσηνία το προηγούμενο καλοκαίρι.

“Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω” φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο 89χρονος πιστολέρο.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα, αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάννη, ώστε να χωρά κάτω από την καμπαρντίνα του και να μπορεί να τη μεταφέρει χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επιθεσης κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου πέντε χρόνια από Ρομά στην περιοχή της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όπως ανέφερε ρεπορτάζ του Star, φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ακόμη και “αυτοψία” σε δικαστικό μέγαρο, εντοπίζοντας σημεία με μειωμένη φύλαξη.

Το γεγονός ότι είχε προμηθευτεί τα όπλα χρόνια πριν, σε συνδυασμό με τον τρόπο που τα είχε μετασκευάσει, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία τελικά υλοποίησε προχθές Τρίτη 28/4. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι σήμερα το απόγευμα με πλοίο της γραμμής προς Ανκόνα της Ιταλίας. Επιπλέον, ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε χθες το πρωί από το σπίτι του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού παρέδωσε στις αρχές μια βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης.

Επιπλέον, κατά την έρευνα στις χειραποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ.

Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό των τεσσάρων υπαλλήλων.