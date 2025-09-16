Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» – Το μήνυμα του για τον Σενγκούν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «απολογήθηκε» με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για όσα είπε για την Τουρκία.

«Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, έκανα ένα ακατάλληλο σχόλιο απαντώντας σε κάποιον που έκανε ασεβείς παρατηρήσεις» ανέφερε αρχικά σε story του για να προσθέσει:

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προσβάλλω κανέναν. ΚΑΙ ΛΥΠΟΥΜΑΙ ΕΝΤΟΝΑ. Δεν τρέφω παρά μόνο αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έτσι μας ανέθρεψαν οι γονείς μας, με αγάπη και σεβασμό».