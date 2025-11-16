Γιάννης Αλαφούζος: Ανοίγει τα «χαρτιά» του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός – Που θα δείτε τη συνέντευξη
Οι λεπτομέρειες του debate
Τα χαρτιά του για το μέλλον του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανοίξει το βράδυ της Κυριακής 16/11 ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος.
Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αλαφούζος θα «ανακριθεί» σε ένα debate από τους έξι διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ της Ελλάδας.
Η συνέντευξη του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το SKAI HYBRID αλλά και από το κανάλι του Παναθηναϊκού στο Youtube.
Παράλληλα, η συνέντευξη θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη και από τον ΣΚΑΙ στις 00:15.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δημοσιογράφοι που θα βρεθούν στο στούντιο είναι οι:
SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος
ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης
SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας
GAZZETTA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης
ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσόχος
SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου
Το debate με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πάνος Βόγλης.
