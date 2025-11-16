Γιάννης Αλαφούζος: Ανοίγει τα «χαρτιά» του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός – Που θα δείτε τη συνέντευξη

Τα χαρτιά του για το μέλλον του Παναθηναϊκού αναμένεται να ανοίξει το βράδυ της Κυριακής 16/11 ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αλαφούζος θα «ανακριθεί» σε ένα debate από τους έξι διευθυντές των κορυφαίων αθλητικών ΜΜΕ της Ελλάδας.

Η συνέντευξη του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το SKAI HYBRID αλλά και από το κανάλι του Παναθηναϊκού στο Youtube.

Παράλληλα, η συνέντευξη θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένη και από τον ΣΚΑΙ στις 00:15.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δημοσιογράφοι που θα βρεθούν στο στούντιο είναι οι:

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

GAZZETTA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσόχος

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

Το debate με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Πάνος Βόγλης.