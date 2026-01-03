Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την στηρίζω»

Για την 19η αγωνιστική της Euroleague ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε αναρτήσεις στα social media, σχολιάζοντας το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, μέσω των story του Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποστήριξε τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αναφέροντας ότι όποιος έχει παράπονα να απευθυνθεί σε εκείνον, ενώ απάντησε και για όσα είπε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή του Ολυμπιακού -από τους οπαδούς- στο ΣΕΦ.

«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους… Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι… Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει», ήταν τα… λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου υπέρ του Αταμάν αλλά και των παικτών της ομάδας.

Σχολιάζοντας τις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε: «Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες… Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους»..