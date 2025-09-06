Γερμανία – Πορτογαλία 85-58: Πάτησε γκάζι και προκρίθηκε στα προημιτελικά του EuroBasket 2025

Η Γερμανία παρότι τα βρήκε σκούρα από την Πορτογαλία τελικά πάτησε γκάζι στο τέλος του αγώνα και επικράτησε 85-58 παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Πλέον, η Γερμανία περιμένει στα προημιτελικά της διοργάνωσης τον νικητή του αγώνα της Ιταλίας με την Σλοβενία ενώ εφόσον δεν υπάρξει κάποια έκπληξη θα υπάρξει μάχη με την Σερβία στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-12, 31-32, 51-52, 85-58

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μουμπρού): Μπόνγκα 15 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Όσκαρ Ντα Σίλβα 2, Λο 12 (4/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τρίσταν Ντα Σίλβα 11 (3/3 τρίποντα), Βάγκνερ 16 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τάις 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (6/8 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ), Όλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1/7 τρίποντα)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπριτο 5 (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Γουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρός 2 (1/6 σουτ), Γκαμεϊρό 7 (2/6 σουτ), Ρελβάο 4 (6 ριμπάουντ), Νούνο Σα, Κανδίδο Σα 5 (1), Λισμπόα 4 (2/13 σουτ), Κέτα 18 (4/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/9 βολές, 11 ριμπάουντ)