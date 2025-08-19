Φοντέκιο για Eurobasket: «Με τον Γιάννη, η Ελλάδα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος»

Στην πρεμιέρα του Eurobasket στις 28 Αυγούστου η Ιταλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Εθνική μας ομάδα.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο μίλησε στην Corriere dello Sport και αναφέρθηκε στη δυσκολία του ομίλου της εθνικής Ιταλίας στη διοργάνωση, στον οποίο θα έχει αντίπαλο και την Εθνική Ελλάδας.

Όσα ανέφερε ο Ιταλός φόργουορντ

«Ο όμιλός είναι ο πιο δύσκολος που υπάρχει φέτος και δεν θα είναι εύκολο. Όλοι μπορούν να χάσουν από όλους, οπότε πρέπει να προσέχουμε» ανέφερε ο Σιμόνε Φοντέκιο.

Έπειτα ο Ιταλός μπασκετμπολίστας είπε ότι δυσκολότερο αντίπαλο θεωρεί την Ελλάδα. Συγκεκριμένα: «Πιθανότατα η Ελλάδα. Νομίζω η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους βασικούς λόγους. Έχουν παίκτες από την Euroleague, αλλά και το ΝΒΑ. Ο Ντόρσεϊ μας δυσκόλεψε πολύ στο προηγούμενο Eurobasket, αν θυμάμαι καλά».

Έπειτα συνέχισε λέγοντας ότι: «Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι θα είναι το πιο σημαντικό ή καθοριστικό για εμάς. Να προσέξουμε σε κάθε ματς, γιατί μπορούμε να χάσουμε από οποιονδήποτε αν δεν μπούμε με τη σωστή νοοτροπία».

Κλείνοντας, μιλώντας για τις ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης ανέφερε ότι: «Νομίζω οι καλύτερες ομάδες είναι οι ίδιες. Σερβία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία».