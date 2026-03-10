Floyd Mayweather vs Iron Mike Zambidis στην Αθήνα

Ο Floyd Mayweather Jr., ένας από τους κορυφαίους και πιο επιτυχημένους πυγμάχους στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, θα ανέβει στο ρινγκ της Αθήνας, για έναν αγώνα που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, απέναντι στον Έλληνα θρύλο των μαχητικών αθλημάτων, τον εμβληματικό Μιχάλη Ζαμπίδη.

Στις 27 Ιουνίου 2026, η Αθήνα θα γίνει το επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής των μαχητικών αθλημάτων, καθώς ο Floyd Mayweather και ο Iron Mike ZAMBIDIS θα αναμετρηθούν στο ίδιο ρινγκ, στο BATTLE OF THE LEGENDS, σε έναν εκρηκτικό αγώνα που ενώνει διαφορετικές σχολές μάχης κι αναμένεται να καθηλώσει το κοινό παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός πρωταθλητής διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία της επαγγελματικής πυγμαχίας, παραμένοντας αήττητος με ρεκόρ 50-0, κατακτώντας 15 παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους, από super featherweight έως light middleweight, ενώ έχει κατακτήσει και χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Mayweather κατέχει επίσης πολλά ιστορικά ρεκόρ στο άθλημα και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς πυγμάχους όλων των εποχών, με μια καριέρα που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική τεχνική, στρατηγική ευφυία και εντυπωσιακή ακρίβεια χτυπημάτων.

Απέναντί του θα σταθεί ο θρύλος της ελληνικής πυγμαχίας και του kickboxing, Iron Mike Zambidis. 18 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο Ζαμπίδης έχει αγωνιστεί απέναντι στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου σε θεαματικούς αγώνες, με εντυπωσιακό επαγγελματικό ρεκόρ 180 αγώνων, 158 νικών και 87 knockouts. Είναι διεθνώς γνωστός για τις μεγάλες του επιτυχίες σε διεθνείς διοργανώσεις και ιδιαίτερα στα ιστορικά K-1 events της Ιαπωνίας, ενώ ξεχωρίζει για την εξαιρετική τεχνική του, την εκρηκτική δύναμη και το επιθετικό του στυλ μάχης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο σύγχρονο, διεθνών προδιαγραφών στάδιο Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ, μια από τις κορυφαίες & μεγαλύτερες κλειστές αθλητικές αρένες στον κόσμο υποδεχόμενη χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως μέσω διεθνών τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Το BATTLE OF THE LEGENDS αποτελεί ένα elite boxing event, με τον κεντρικό αγώνα ανάμεσα στον Floyd “Money” Mayweather και τον Iron Mike Zambidis. Στο πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνονται επίσης αγώνες παγκόσμιου τίτλου, με κορυφαίους αθλητές διεθνούς επιπέδου, καθώς και παράλληλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και live μουσικό act από διάσημο διεθνή τραγουδιστή. Τη διοργάνωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους και διεθνείς stars από το χώρο του αθλητισμού, του κινηματογράφου και της μουσικής.

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της Ticketmaster, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες πώλησης θα ανακοινώνονται σε τακτά διαστήματα.

Για όλα τα δημοσιογραφικά αιτήματα και πληροφορίες σχετικά με το BATTLE OF THE LEGENDS, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους επίσημους εκπροσώπους της διοργάνωσης:

SO FINE! Communications Management Email: [email protected] & [email protected]

Τηλέφωνο: 6982272664

Για επίσημες ενημερώσεις και ανακοινώσεις ακολουθήστε τον Mike "Iron" Ζαμπίδη στα social media:

Instagram: @ironmikezambidisofficial

Facebook: Iron Mike Zambidis (Official Page)

TikTok: @ironmikezambidis Website: www.ironmikezambidis.com