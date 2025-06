Τις απαραίτητες ανάσες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος παίρνει ο άσος του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ όπως ενημερώνει μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού όπως είχε ενημερώσει μέσα από τα social media θα ξεκινήσει ένα γαστρονομικό ταξίδι. Και μετά από τα σιροπιαστά στο επίκεντρο βρέθηκε το ραβανί.

Μάλιστα, φαν του Εβάν Φουρνιέ τον ρώτησε αν του αρέσει περισσότερο το ραβανί ή το γαλακτομπούρεκο με τον ίδιο να απαντάει πως του αρέσει το ραβανί.

Στη συνέχεια, με νέα ανάρτηση του ο άσος του Ολυμπιακού ανέφερε: «Ίσως κάνω ένα Top-10 ελληνικών φαγητών σύντομα… πρέπει να δοκιμάσω μερικά ακόμη πράγματα και θα είμαι έτοιμος».

I might do a top 10 greek food soon… need to experience a few more things and I ll be ready