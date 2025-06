Έναν διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό βρήκε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού που είναι γνωστός για τις γαστρονομικές του επιλογές από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στη Ελλάδα κοινοποίησε μια φωτογραφία με ένα πακέτο σιροπιαστά.

«Πανέτοιμος για ένα γαστρονομικό καλοκαίρι φίλοι μου» ανέφερε ο Φουρνιέ.

Get ready for a culinary summer my friend pic.twitter.com/o6d4VAtBAn