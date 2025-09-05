EuroBasket 2025: Την Κυριακή το ραντεβού της Εθνικής με το Ισραήλ μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Ισπανία

Για τη Ρίγα και για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025 ως πρώτη του 3ου ομίλου με ρεκόρ 4-1 έφυγε το βράδυ της Πέμπτης η εθνική, μετά τη θριαμβευτική νίκη επί της Ισπανίας.

Πλέον, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Κυριακή 7/9, στις 21:45, όταν η εθνική θα πάρει θέση στον νοκ άουτ αγώνα απέναντι στο Ισραήλ. Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ, η «επίσημη αγαπημένη» θα βρει στον δρόμο της στους «8» τον νικητή του αγώνα Λιθουανία-Λετονία.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και τη Novasports Start.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης, η «επίσημη αγαπημένη» προηγήθηκε ακόμη και με +16 (14-30), πήγε στ’ αποδυτήρια στο +15 (35-50) για να βρεθεί στο -2 (84-82) μετά από ένα κακό επιθετικά 3ο δεκάλεπτο, αλλά να συσπειρωθεί στο τέλος και να δείξει… μέταλλο νικήτριας.

Η εθνική είχε 12/25 τρίποντα (9/28 η Ισπανία) και παρά το γεγονός πως επέτρεψε στους Ισπανούς να ελπίζουν στην πρόκριση μέχρι το τέλος, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πήραν αυτό που ήθελαν.

Τα χέρια των Ισπανών έτρεμαν στο τέλος, αφού μια ήττα θα σήμαινε και μια πρώτη ιστορική απουσία τους από τη φάση των «16» ενός Eurobasket. Και με 0/3 από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, 1/2 του πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις Σάντι Αλντάμα και 1/3 του Λόπεθ-Αροστεγκί στο τέλος, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, επιστρέφει στη Μαδρίτη ως 5η του 3ου ομίλου (2-3).

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής επί της Ισπανίας από το 2013 και η 5η στις 19 μεταξύ τους αναμετρήσεις.

«Μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει, αλλά δε μπορείς να μη τους παραδεχτείς και τον κόουτς Σκαριόλο και τους παίκτες. Αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην δική μου ομάδα γιατί κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε λίγο χαλαροί. Πιστεύαμε πως έχει τελειώσει το ματς και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολύ καλό καμπανάκι για τη συνέχεια» είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης.

Αναλυτικά, στη συνέντευξη Τύπου ο Ομοσπονδιακός τεχνικός επισήμανε: «Δε θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείρηση στον όμιλο. Ο Γιάννης δεν έπαιξε δύο παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να ξεκουράσουμε κι άλλα παιδιά. Λίγο ο Σλούκας έπαιξε παραπάνω, αλλά έχει ετοιμαστεί για αυτό το τουρνουά, έχει δουλέψει όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστώ το ιατρικό επιτελείο για την προσπάθεια που έκανε και στον Παπανικολάου και στον Λαρετζάκη. Χρειάζομαι όλους τους παίκτες. Μπορεί σήμερα έτσι όπως ήταν το ματς να μην ταίριαζε ο Ντίνος. Στα προηγούμενα ματς είδαμε ότι ταίριαζε πολύ, αλλά και στα επόμενα. Οπότε όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και το μόνο που πρέπει να κοιτάμε είναι το πως θα κερδίζουμε τα παιχνίδια».

Για το γεγονός πως η εθνική έθεσε εκτός 16άδας του Ευρωμπάσκετ την Ισπανία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της «Φούρια Ρόχα», ο Βασίλης Σπανούλης επισήμανε: «Ακόμη και στις πολύ μεγάλες φουρνιές είχαμε χάσει στον πόντο. Το 2007 χάσαμε στον πόντο. Πέρυσι χάσαμε στην τελευταία κατοχή. Όλα τα ματς Ισπανία-Ελλάδα είναι έτσι, εκτός από λίγα. Ήταν η σειρά μας αυτή τη φορά να κερδίσουμε και να τους βγάλουμε απ’ έξω. Θα τους δώσω συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν “χτίσει”. Σίγουρα μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει, αλλά δε μπορείς να μη τους παραδεχτείς και τον κόουτς Σκαριόλο και τους παίκτες. Αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην δική μου ομάδα γιατί κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μπήκαμε λίγο χαλαροί. Πιστεύαμε πως έχει τελειώσει το ματς και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολύ καλό καμπανάκι για τη συνέχεια».

Για τον αγώνα με το Ισραήλ, ο Σπανούλης τόνισε: «Θα είμαστε όλοι. Θα δούμε και τι γίνεται με τον Σαμοντούροβ. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να παίξουν διαφορετικά παιδιά. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Σήμερα είδαμε ξεκίνησε πεντάδα ο Κατσίβελης. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι γιατί θα τους χρειαστούμε όλους, είναι μεγάλο τουρνουά».

EuroBasket 2025: Οι ώρες των αγώνων της φάσης των 16

Οι ώρες έναρξης των οκτώ αγώνων της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 (Ρίγα) έχουν ως εξής:

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία 18:30 Τουρκία – Σουηδία 12:00 Γερμανία – Πορτογαλία 15:15 Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου

