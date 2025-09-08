Eurobasket 2025: Τέλος ο Μουμπρού ως head coach της Εθνικής Γερμανίας

Ο Άλεξ Μουμπρού αφήνει τα καθήκοντά του ως πρώτος προπονητής για τη συνέχεια του EuroBasket 2025, με τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς να αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ρόλο.

“Τις τελευταίες ημέρες κατάλαβα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από τον πάγκο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Έχω αποφασίσει να προσαρμόσω τους ρόλους του τεχνικού επιτελείου και να δώσω στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς την ευθύνη είναι ο head coach κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.

Θα είμαι ακόμη στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στην επιτυχία”, ήταν τα λόγια του Ισπανού τεχνικού.

Ο Μουμπρού είχε ταλαιπωρηθεί από λοίμωξη, η οποία του στέρησε τη δυνατότητα να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, επιστρέφοντας στο πρώτο νοκ-άουτ με τους Πορτογάλους, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να μην έχει τον ρόλο του head coach στα υπόλοιπα παιχνίδια του τουρνουά.

Ο Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, άμεσος συνεργάτης του, θα αναλάβει το κοουτσάρισμα της ομάδας στους υπόλοιπους αγώνες, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Οι Γερμανοί, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του EuroBasket 2025, θα κληθούν να δώσουν τα υπόλοιπα παιχνίδια του τουρνουά, χωρίς τον πρώτο προπονητή τους σε ρόλο head coach.