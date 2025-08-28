Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Εθνική με αντίπαλο την Ιταλία – Πού θα δείτε το κρίσιμο παιχνίδι

Με το “δεξί” θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 η Εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση αντιμετωπίζει την Ιταλία για τον 3ο όμιλο, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στη Λεμεσό

Η “επίσημη αγαπημένη” θα δώσει συνολικά πέντε παιχνίδια στον όμιλο κι ελπίζει να βάλει τις βάσεις για να βρεθεί ξανά στο βάθρο μετά το 2009 (χάλκινο μετάλλιο στην Πολωνία).

Πρώτος στόχος της εθνικής είναι να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται στην πρώτη τετράδα του 3ου ομίλου, στη Λεμεσό και στο «Σπύρος Κυπριανού», όπου αντιμετωπίζει κατά σειρά τις Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).

Στη συνεχεία θα μεταβεί στη Ρίγα και στη Χiaοmi Arena, όπου διεξάγεται η τελική φάση με στόχο να μη χάσει ούτε ένα νοκ άουτ παιχνίδι, δηλαδή από τη φάση των «16» έως τον τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου! Η Εθνική, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα της φάσης των «16» διασταυρώνεται με τον 4ο όμιλο, δηλαδή αυτόν της Γαλλίας και της Σλοβενίας.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας