Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Πέντε και… λίγα ήταν για τους αφηνιασμένους Έλληνες
Επόμενο εμπόδιο η Δανία
Με… «τρελά» κέφια επέστρεψε στην αγωνιστική δράση η Εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο, σκορπίζοντας με 5 γκολ την αδύναμη Λευκορωσία, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Το ματς έληξε με τελικό σκορ 5-1 και η γαλανόλευκη του Ιβαν Ιβάνοβιτς ετοιμάζεται για το προσεχές παιχνίδι με την Δανία, την ερχόμενη Δευτέρα.
ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62′ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62′ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (83′ Μάνταλος), Καρέτσας, Τζόλης Παυλίδης (73′ Ιωαννίδης) και Μπακασέτας (73′ Κωνσταντέλιας).
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Παβλιοτσένκο, Πετσέκιν, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (55′ Βολκόφ), Πίγκας, Κοβάλεφ (46′ Μπαρκόβσκι), Γιαμπλόνσκι (79′ Μιάκιτς), Κορζούν, Γκρομίκο (68′ Πάσεβιτς), Έμπονχ και Μετσινένκο (68′ Ντεμτσένκο).
