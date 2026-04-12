Εθνική χάντμπολ γυναικών: Ιστορικό εισιτήριο για το Euro 2026
Η «γαλανόλευκη» ομάδα πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα
H εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών πανηγύρισε την πρόκριση της σε τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών γνώρισε βαριά ήττα από την Αυστρία με 38-16 στη Λιντς, ωστόσο το σύνολο του Μενέλαου Δανήλου κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Euro 2026, ως μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.
Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς για πρώτη φορά προκρίνεται σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Μέχρι σήμερα, η μοναδική της συμμετοχή σε αντίστοιχο επίπεδο ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου είχε αγωνιστεί ως διοργανώτρια χώρα.
Η ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων στους έξι ομίλους (σε 4 παιχνίδια)
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση
- Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος-
- Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος-
- Βόρεια Μακεδονία 0 (-41) -3ος όμιλος-
- Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος-
- Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος-
- Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-
Η τελευταία αγωνιστική
- Γαλλία-Φινλανδία 39-16
- Ελβετία-Ιταλία 38-19
- Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 27-18
- Ισλανδία-Πορτογαλία 32-24
- Σερβία-Ουκρανία 30-21
