Εθνική χάντμπολ γυναικών: Ιστορικό εισιτήριο για το Euro 2026

H εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών πανηγύρισε την πρόκριση της σε τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών γνώρισε βαριά ήττα από την Αυστρία με 38-16 στη Λιντς, ωστόσο το σύνολο του Μενέλαου Δανήλου κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Euro 2026, ως μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς για πρώτη φορά προκρίνεται σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Μέχρι σήμερα, η μοναδική της συμμετοχή σε αντίστοιχο επίπεδο ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου είχε αγωνιστεί ως διοργανώτρια χώρα.

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων στους έξι ομίλους (σε 4 παιχνίδια)

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίθηκαν στην τελική φάση

Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος- Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος- Βόρεια Μακεδονία 0 (-41) -3ος όμιλος- Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος- Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος- Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-

