Έταξε τεράστιο πριμ στα μέλη του Παναθηναϊκού AKTOR ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας και έντονης συσπείρωσης, η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπό τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έστειλε το δικό της μήνυμα ενότητας και υψηλών στόχων για το υπόλοιπο της σεζόν, κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center Athens.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/3), αποτέλεσε αφορμή όχι μόνο για ευχές, αλλά και για ξεκάθαρες φιλόδοξες δηλώσεις ενόψει της τελικής ευθείας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, μιλώντας με θέρμη για την ποιότητα του ρόστερ, το τεχνικό επιτελείο και το συνολικό οικοδόμημα του συλλόγου. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πίστης και αποφασιστικότητας, δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο στους αθλητές, με μια γενναιόδωρη υπόσχεση… οικονομικής επιβράβευσης σε περίπτωση απόλυτης επιτυχίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος υπογράμμισε την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς το σύνολο και εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως η ομάδα διαθέτει την ποιότητα και τον χαρακτήρα για να επαναλάβει τις μεγάλες επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος. Από την πλευρά της διοίκησης, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος στάθηκε τόσο στην ασφάλεια των αποστολών όσο και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με έμφαση στην προστασία και την ευημερία των αθλητών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη των τυχερών της εκδήλωσης, με τον Μάριους Γκριγκόνις να κερδίζει το μεγάλο δώρο, σε μια γιορτή που συνδύασε παράδοση, χαμόγελα και ξεκάθαρη δέσμευση: η σεζόν θα κριθεί τον Ιούνιο και ο στόχος είναι ένας – να βρεθούν και τα τρία κύπελλα στο ίδιο τραπέζι. Τυχεροί της εκδήλωσης ήταν επίσης ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο General Manager of Basketball Operations, Δημήτρης Κοντός, καθώς και ο επικεφαλής φυσικοθεραπευτής της ομάδας, Κοσμάς Κοντογιάννης.

Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόνισε: «Είναι Μάρτιος και είναι λίγο περίεργο να ευχόμαστε Καλή Χρονιά, αλλά παρ’ όλα αυτά, Καλή Χρονιά. Αγάπη, ευημερία, τύχη, ευτυχία και υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας. Προσωπικά επιτεύγματα, ελπίζω και ομαδικά επιτεύγματα επίσης.

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε “ τα καλύτερα” σε όλα τα επίπεδα. Και είναι μόνο θέμα χρόνου ώστε στο τέλος της χρονιάς, εκείνο το τραπέζι που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, στο Σούνιο, να έχει και τα τρία κύπελλα. Και εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί με το τέλος της σεζόν. Στις 22 Ιουνίου, στα γενέθλιά μου. Eίστε όλοι καλεσμένοι. Θα βάλουμε τεκίλα στο ένα, βότκα στο άλλο. Και τι θα βάλουμε στο τρίτο Κέντρικ (σ.σ. Ναν); ΟΚ, κονιάκ. Είσαι ο άνθρωπός μου.

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον Χουάντσο να χαμογελάει. Είναι Μάρτιος ακόμα. Θέλω να χαμογελάσω, γνωρίζω ότι είναι ακόμα Μάρτιος. Ξέρεις ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου, ε; Και το χαμόγελό σου πάντα προβλέπει πράγματα. Για άλλη μια φορά, Καλή Χρονιά και ό,τι καλύτερο από εσάς».

Μετά το πέρας της διαδικασίας με την ανάδειξη των τυχερών της εκδήλωσης, ο κ. Γιαννακόπουλος πήρε εκ νέου τον λόγο, αναφέροντας: «Φυσικά θέλουμε τα τρία κύπελλα, όχι για το τραπεζάκι. Τα θέλουμε για τα εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα, που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος. Οπότε αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να σας πω ότι στο τέλος της σεζόν, αν έχουμε και τα τρία κύπελλα σε εκείνο το τραπέζι για να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους, πέρα από όλα τα bonus που έχετε, θα υπάρχει και ένα εκατομμύριο ευρώ από εμένα, ώστε να μοιραστεί σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό δεν είναι από το budget, είναι από εμένα. Και στην πραγματικότητα δεν είναι από εμένα, είναι από τον Φρι».

Από την πλευρά του ο Εργκίν Αταμάν τόνισε: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μας προσκάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της κοπής της πίτας. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζει όλους σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την ομάδα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πάντα θετική του άποψη για την ομάδα. Να του δώσουμε αυτό που χρειάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει για το τραπέζι του. Θέλει αυτά τα κύπελλα για όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακόμα κι αν μέχρι τώρα μας ακολουθούσε γενικά μία μεγάλη ατυχία. Αλλά η πραγματική σεζόν θα τελειώσει στα μέσα Ιουνίου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν όπως την πρώτη χρονιά που το κάναμε. Το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε ξανά».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, σημείωσε: «Σε αυτά που είπε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο αγαπημένος μας coach, το μόνο που θα προσθέσω εκτός από τις ευχές, είναι ότι θέλω να ξέρετε ότι έχουμε λάβει, λόγω αυτού του πολύ δυσάρεστου περιστατικού που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, όλα τα μέτρα και τις προφυλάξεις προκειμένου να έχουμε ασφαλή ταξίδια. Και επίσης , θέλω να ξέρετε ότι έχουμε στο μυαλό μας και εργαζόμαστε πάνω σε ένα νέο format για τη διοργάνωση για την επόμενη σεζόν, ώστε να προστατεύσουμε την ευημερία των αθλητών. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε όλους».