Εσθονία – Πορτογαλία 65-68: Ιστορική πρόκριση για τους Ίβηρες στους «16» του EuroBasket 2025

Η Πορτογαλία επικράτησε 68-65 της Εσθονίας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Eurobasket 2025 την Τετάρτη 3/9.

Οι Πορτογάλοι έστειλαν στο… Ταλίν την Εσθονία, αφού χάρη στη νίκη τους έκαναν το 2-3, με την Εσθονία να υποχωρεί στο 1-4 και να είναι οριστικά 5η, αφού ακόμη και σε περίπτωση νίκης της Τσεχίας επί της Λετονίας (18:00), οι Εσθονοί είχαν νικήσει τους Τσέχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εσθονία είχε προηγηθεί με 65-64 στα 40΄΄ δια χειρός Άρτουρ Κόνοντσουκ (μετά από 9 δικούς του διαδοχικούς πόντους), για να κερδίσει δύο διαδοχικά φάουλ, από τον Κάσπαρ Τρέιερ και τον Γιάναρι Γιοεσάρ, ο Ραφαέλ Λισμπόα και ευστοχώντας σε 4/4 βολές να διαμορφώσει το τελικό 68-65 υπέρ της Πορτογαλίας. Ο Λισμπόα είχε ευστοχήσει και σε τρίποντο πριν κάνει το 65-64 ο Κόνοντσουκ.

PORTUGAL ARE HERE TO STAY 🇵🇹



Huge win over Estonia 🇪🇪 clinches the Round of 16 for A Seleção das Quinas 👌#EuroBasket— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Ο πόιντ γκαρντ της εθνικής Πορτογαλίας, Ραφαέλ Λισμπόα ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 5 ασίστ.

Ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νιεμίας Κέτα, πρόσφερε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ πριν αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές. Πλησίασε το double double o Μιγκέλ Κειρόθ, με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τραβάντε Ουίλιαμς είχε συγκομιδή 11 πόντους και 8 ριμπάουντ (συν 4 ασίστ και 3 κλεψίματα).

Από την Εσθονία, ξεχώρισε ο Άρτουρ Κόνοντσουκ με 20 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68