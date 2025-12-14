ΕΡΤ: Συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η ΕΡΤ για μία ακόμη φορά διέκοψε έναν αγώνα της Volley League και έπειτα από παράπονα του ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας συγνώμη για τη μεταφορά του αγώνα με τον Παναθηναϊκό από το ΕΡΤ2.

Σημειώνεται ότι αυτό είχε συμβεί ξανά στη φετινή σεζόν, με την ΕΡΤ δεσμεύεται ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης, όταν συμπίπτουν παιχνίδια, όπως συνέβη χθες (13/12/25) με το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: “Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ”.