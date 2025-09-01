Έρικ τεν Χαγκ: Απολύθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League
Μετά την κακή αρχή στο γερμανικό πρωτάθλημα
Παρελθόν από την Μπάγερ Λεβερκούζεν αποτελεί ο Έρικ τεν Χαγκ, μετά την πολύ κακή αρχή στο γερμανικό πρωτάθλημα (μία ήττα και μία ισοπαλία).
Υπενθυμίζεται ότι η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League.
Ο Ολλανδός τεχνικός σε τρία παιχνίδια με τις «ασπιρίνες» είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Η νίκη ήταν στον αγώνα Κυπέλλου με τη Σόνενχοφ Γκροσάσπακ. Κυρίως, όμως η εικόνα της ομάδας έκανε τους διοικούντες να αναζητήσουν μία άλλη επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.
Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιανουαρίου του 2026.
