Ελλάδα – Σκωτία: Το ντεμπούτο του Τεττέη μέσα σε αποθέωση (Βίντεο)

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έκανε ο Ανδρέας Τεττέη στην αναμέτρηση με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται στην Κηφισιά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης καθώς αντικατέστησε τον Βαγγέλη Παυλίδη που τραυματίστηκε και αποχώρησε.