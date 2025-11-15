Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ελλάδα – Σκωτία: Το ντεμπούτο του Τεττέη μέσα σε αποθέωση (Βίντεο)

Μπήκε στη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη

(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έκανε ο Ανδρέας Τεττέη στην αναμέτρηση με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού που αγωνίζεται στην Κηφισιά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης καθώς αντικατέστησε τον Βαγγέλη Παυλίδη που τραυματίστηκε και αποχώρησε.

