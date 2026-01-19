Ελλάδα – Ιταλία: Πού θα δείτε την κρίσιμη αναμέτρηση για την κορυφή του ομίλου και την πρόκριση στη 4αδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Το πιο κρίσιμο αγώνα μέχρι τον επόμενο δίνει η εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Ελλάδας που αντιμετωπίζει την Ιταλία με στόχο να διατηρήσει το απόλυτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 19.00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Με το απόλυτο βαθμών σε τέσσερα παιχνίδια και τη σπουδαία νίκη επί της Κροατίας στην Α΄ φάση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει την ευκαιρία με “ τρίποντο” απέναντι στους “ σετεμπέλο” να διασφαλίσει, όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και την πρώτη θέση του ομίλου. Η εθνική “ σφραγίζει” το εισιτήριο για την τετράδα και με νίκη στα πέναλτι (θα χρειαστεί μετά νίκη επί της Ρουμανίας για την πρωτιά), ενώ ακόμη και με ένα βαθμό, δηλαδή ήττα στα πέναλτι, θα έχει στα χέρια της την πρόκριση στα ημιτελικά, εφόσον περάσει χωρίς απώλειες το εμπόδιο της Ρουμανίας.

Ο Θοδωρής Βλάχος καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, αφού ο αρχηγός της “ γαλανόλευκης” θα εκτίσει τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής που του επιβλήθηκε, μετά την αποβολή του στο ματς με την Κροατία.

Η Ιταλία μετράει κι αυτή τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς, χωρίς όμως να έχει αντιμετωπίσει ως τώρα κάποιον πολύ δύσκολο αντίπαλο. Στην Α΄ φάση νίκησε κατά σειρά την Τουρκία (19-8), τη Σλοβακία (17-12) και τη Ρουμανία (20-6), ενώ στην πρεμιέρα της Β΄ φάσης δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στη Γεωργία (16-14).

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στο Ευρωπαϊκό του 2024, στη φάση των ομίλων, με την εθνική να γνωρίζει βαριά ήττα με 15-8. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πήρε “ ηχηρή” ρεβάνς στον προημιτελικό του περσινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όταν επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση (17-11) των “ σετεμπέλο”, στο δρόμο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.