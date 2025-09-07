Ελλάδα – Ισραήλ: Ξεπέρασε τον Γκάλη ο Παπανικολάου

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ για το Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε την 169η συμμετοχή του με το εθνόσημο, ξεπερνώντας τον Νίκο Γκάλη (168) και ανεβαίνοντας μόνος του στην 10η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές με την Εθνική ομάδα.

