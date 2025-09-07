«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ισραήλ: Ξεπέρασε τον Γκάλη ο Παπανικολάου

Στις συμμετοχές με την Εθνική

Ελλάδα – Ισραήλ: Ξεπέρασε τον Γκάλη ο Παπανικολάου
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ για το Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε την 169η συμμετοχή του με το εθνόσημο, ξεπερνώντας τον Νίκο Γκάλη (168) και ανεβαίνοντας μόνος του στην 10η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές με την Εθνική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ