Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Μπλακ άουτ στην 4η περίοδο και ήττα για την “Γαλανόλευκη” (Βίντεο)

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο τις έλειψαν βασικά γρανάζια της μηχανής της η Εθνική Ελλάδας έπαθε μπλακ άουτ στην 4η περίοδο και ηττήθηκε 58-75 από το Ισραήλ στα πλαίσια της 2ης μέρας του τουρνουά της Λεμεσού.

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκούρασε Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου, Ντίνο Μήτογλου, δεν είχε τους Βασίλη Τολιόπουλο – Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμειναν στην Αθήνα, είδε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να αποχωρεί με ενοχλήσεις στη μέση και εν τέλει αγωνίστηκε με ένα περίεργο ροτέισον που δεν θα εμφανιστεί σε επίσημο αγώνα.

Στο εικοσάλεπτο η Εθνική σκόραρε 41 πόντους και είχε καλές συνεργασίες παίζοντας ορθολογικό μπάσκετ, στο δεύτερο όμως η εικόνα της ήταν κάκιστη κυρίως στο εμπρός μέρος του γηπέδου και έπεσε αμαχητί.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο και με τους Ντόρσεϊ, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκη «πυλώνες» της επίθεσης, συντηρούσε μέχρι το ημίχρονο ένα ισχνό προβάδισμα, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα ήταν πάρα πολύ άστοχη, σημείωσε μόλις 17 πόντους και μοιραία ηττήθηκε απ’ τους Ισραηλινούς που είχαν περισσότερους παίκτες σε καλή βραδιά. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αγωνίστηκε μόλις 7:06 διότι αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στη μέση κι αποσύρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο στα αποδυτήρια.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής το Μαυροβούνιο, το βράδυ της Πέμπτης (14/8 στις 20:00) στην PAOK Sports Arena. Αυτό θα είναι το τέταρτο από τα επτά φιλικά παιχνίδια, καθώς θα ακολουθήσουν ματς με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8), όλα στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροφ 2, Κώστας Αντετοκούνμπο 8, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1).

ΙΣΡΑΗΛ (Αριέλ Μπεΐτ Χαλαμί): Άβντια 16 (1), Σόρκιν 16, Τίμορ 4, Γκινάτ 12, Ζούζμαν 5 (1), Κάρινγκτον 7 (1), Σεγκέβ, Μένκο 3 (1), Λέβι 7 (1), Γιαάκοβ, Μπεργκ 2, Παλάτιν 3 (1).