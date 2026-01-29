Ελλάδα – Γερμανία 26-5: “Πάρτι” της εθνικής πόλο γυναικών και 3/3 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (βίντεο)

Με έναν ακόμη περίπατο συνέχισε την παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η ομάδα πόλο γυναικών της Ελλάδας που επικράτησε της Γερμανίας με 26-5.

Η Βάσω Πλευρίτου άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι και η αδερφή της, Ελευθερία, έκανε δύο τα τέρματά μας. Η Τριχά είχε την ασίστ και η Μυριοκεφαλιτάκη το τελείωμα για το 3-0, με τη Βάσω Πλευρίτου με υπέροχη λόμπα από τα πλάγια να “γράφει” το 4-0 παίρνοντας τον έλεγχο από την αρχή του παιχνιδιού και φτάνοντας σε μία άνετη νίκη για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στη πρώτη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν κυρίαρχο απέναντι στη Γερμανία, για την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στον Α’ Όμιλο και πλέον συνεχίζει στην οκτάδα, στη νέα φάση των ομίλων και στον δρόμο για τα ημιτελικά.

Η εθνική ομάδα με το 26-5 απέναντι στη Γερμανία σημείωσε την πιο ευρεία νίκη της μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σιγά σιγά φουλάρει τις μηχανές, με στόχο την Πέμπτη (5/2) να είναι στο βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα ματς της Β΄ φάσης, όπου εντάσσεται στον Ε΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει, το Σάββατο 31/1 (15:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό) την Ιταλία και την Κυριακή 1/2 (20:45) τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας, που παίζουν σήμερα στις 19:00.

Εφόσον όλα κυλήσουν φυσιολογικά, η εθνική δεν θα πρέπει να έχει προβλήματα για να εξασφαλίσει μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Tα οκτάλεπτα: 7-1, 6-1, 6-1, 7-2.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 3, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 7, Καρύτσα, Καραγιάννη 2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Κάρστεν Ζεεχάφερ): Χαϊνμπίχνερ, Φόσεμπεργκ 1, Πλοτς, Ι. Ντάικε, Γκ. Ντάικε, Ρικ, Φράι, Λούντβιχ, Μπούικα 4, Στούβε, Σοπιάδου, Σέκουλιτς, Κμιλ, Πολίτσε