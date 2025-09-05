Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Τσαντίλης, παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα της ομάδας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο πρώην αθλητής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην Εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών.

Ο Αλέξης Τσαντίλης υπήρξε μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1984, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τον σύλλογο με αφοσίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή μας, Αλέξη Τσαντίλη. Ο εκλιπών ήταν μέλος της σπουδαίας ομάδας του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 1984. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και… pic.twitter.com/bEJnlRObyi September 5, 2025

Ποιος ήταν ο Αλέξης Τσαντίλης

Ο Αλέξης Τσαντίλης δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των επιχειρήσεων, αφού μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, που ίδρυσε ο παππούς του, Ιωάννης Τσαντίλης το 1919 η οποία έχει συμπληρώσει έναν αιώνα παρουσίας στον χώρο του υφάσματος.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Babson College B.Sc κι έπειτα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων (INSEAD) στο Fontainebleau της Γαλλίας, όπου πήρε το πτυχίο MBA. Υπηρέτησε στο Ναυτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ εφήβων και το 1984 πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας μπάσκετ με την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Στην πορεία ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην οικογενειακή επιχείρηση από το 1993, η οποία υπό την καθοδήγησή του είχε σημαντική ανάπτυξη, με 22 καταστήματα και περίπου 300 εργαζόμενους.